gandhi SuperMassive Blaze VALORANT takımının yeni analisti oldu!
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gandhi SuperMassive Blaze VALORANT takımının yeni analisti oldu!

gandhi SuperMassive Blaze VALORANT takımının yeni analisti oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

SuperMassive Blaze VALORANT takımı yeni analisti gandhib0b ile daha güçlü!

Sangal Esports'un VALORANT analisti gandhi SuperMassive Blaze VALORANT takımının yeni analisti oldu. Tecrübeli takım sosyal medyadan paylaştığı transfer haberi ile yeni analistine hoş geldin diyerek Sangal Esports'a da transfer sürecindeki profesyonel yaklaşımlarından ötürü teşekkür etti.

Son zamanlarda oynanan turnuvalardan ve yapılan transferlerden ötürü adını sıkça duyduğumuz VALORANT büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Özellikle Blaze Esports ve SuperMassive'in birleşip güçlü bir kadro duyurması ile yapılacak olan yeni turnuvalar daha bir merak edilir oldu. takımları yeni transferler ile güçlenirken oyuncular da kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Bakalım VCT 3.aşama da bizleri ne gibi sürprizler bekliyor olacak.

Sangal Esports da transfer sürecinin ardından Berker'e başarılar dilemeyi ve SuperMassive Blaze'e yaklaşımlarından ötürü teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Playerbros

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