Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı
Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda mahallesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek.
Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda mahallesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İnanç Ceylan