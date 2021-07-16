Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı
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Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı

Anadolu Ajansı / İnanç Ceylan - Haberler | Güncel

Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda mahallesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek.

Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda mahallesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek.

Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı
Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı
Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı
Gana Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İnanç Ceylan

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