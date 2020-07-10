Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 23 bin 463'e yükseldi.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı
10.07.2020 02:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 02:59

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 23 bin 463'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 323 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 641 artarak 23 bin 463'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 18 bin 622 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı da ifade edildi.

Gana'da artan vaka sayılarına rağmen lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanması için okullar yeniden açıldı.

Ülkede başkent Akra, Ashanti, Western ve Central, en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 544 bini aşarken, 12 bin 481 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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