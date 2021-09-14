Gamze Pala'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla kesip öldüren Savaş Dalançıkar'ın (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. Hakkında, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen raporla ilgili görüşü sorulan Dalançıkar "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

Olay, 15 Nisan 2020'de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla kesip öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının rapora ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının adli tıp kurumundan beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.