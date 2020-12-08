Gamze Özdemir kimdir? Gamze Özdemir neden öldü? Gamze Özdemir hayat ve biyografisi!

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli tekvandocu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Gamze Özdemir kimdir? Gamze Özdemir neden öldü? Gamze Özdemir hayat ve biyografisi!

GAMZE ÖZDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

GAMZE ÖZDEMİR KİMDİR?

Henüz 21 yaşındaki Gamze Özdemir, Ankara bölgesinden milli bir tekvandocuydu. Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış olan genç sporcu, Ego Spor Kulübünün sporcusuydu.Milli sporcularımızdan olan Özdemir, Balkan 2'nciliği kazanmıştır.