Gamze Özçelik'in İstanbul Sözleşmesi hakkında paylaşım yaptığı iddiası
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Gamze Özçelik'in İstanbul Sözleşmesi hakkında paylaşım yaptığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin
Gamze Özçelik'in İstanbul Sözleşmesi hakkında paylaşım yaptığı iddiası

Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulara ''Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir'' şeklinde yanıt verdiği iddia edilmişti. Özçelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı ve konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

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Oyuncu Gamze Özçelik'in, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz? diyenler var. Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" şeklinde açıklamada bulunduğu iddia edilmişti.

Gamze Özçelik'in İstanbul Sözleşmesi hakkında paylaşım yaptığı iddiası

''PAYLAŞIMI FAN SAYFALARI YAPTI''

İddianın çok sayıda basın organında yer almasının ardından açıklama yapan Özçelik, paylaşımların FAN hesaplarından yapıldığını belirtti. İstanbul Sözleşmesi hakkında hiçbir paylaşımda bulunmadığını ifade eden ünlü oyuncunun açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiç bir mecrada, hiç bir açıklamam olmamıştır. Yazılanlar bir FAN sayfasına aittir. Benmişim gibi sayfa açan, yazılar yazan ve yalan haber yapan mecralara karşı üzülerek yasal hakkımı kullanacağım. Herkesi daha hassas olmaya davet ediyorum."

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Gamze Özçelik'in İstanbul Sözleşmesi hakkında paylaşım yaptığı iddiası
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Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulara ''Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir'' yanıtını verdiği iddia edildi.

İddiaları yalanlayan Özçelik, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

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