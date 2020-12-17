Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir?

17.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:05
Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ KİMDİR?

1969'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimimi Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yüksek Lisans programıyla bitirdi.

1992'de SSK Okmeydanı Hastanesi'nde, hekim olarak göreve başladı.

1999-2001 yılları arasında Okmeydanı SSK Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yaptı.18 yıl çalıştığı Okmeydanı SSK Hastanesi'nden, 2009'da İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek kurum değişikliği yaptı.

Bu tarihten itibaren, kendi kurduğu Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi'nde hekimlik yapmanın yanı sıra, kurumun Kültür, Sağlık ve Sosyal projelerini hazırlayıp, hayata geçirdi.

2011 yılında, Yeditepe Üniversitesi'nde başladığım Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki Yüksek Lisansını 2013 yılında bitirdi.

Gamze Akkuş İlgezdi, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbu 1. Bölge sıradan milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM'ye girmiştir.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayı oldu.

Evli ve 1 çocuk annesi.

ALBÜMLERİ

2017-Gelecek Diye

2011-Muhabbet İnsanı

KİTAPLARI

2015-Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Uğur Yücel Gülben Ergen Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:21:07. #1.14#
title