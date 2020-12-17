Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir?

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Gamze Akkuş İlgezdi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ KİMDİR?

1969'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimimi Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yüksek Lisans programıyla bitirdi.

1992'de SSK Okmeydanı Hastanesi'nde, hekim olarak göreve başladı.

1999-2001 yılları arasında Okmeydanı SSK Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yaptı.18 yıl çalıştığı Okmeydanı SSK Hastanesi'nden, 2009'da İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek kurum değişikliği yaptı.

Bu tarihten itibaren, kendi kurduğu Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi'nde hekimlik yapmanın yanı sıra, kurumun Kültür, Sağlık ve Sosyal projelerini hazırlayıp, hayata geçirdi.

2011 yılında, Yeditepe Üniversitesi'nde başladığım Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki Yüksek Lisansını 2013 yılında bitirdi.

Gamze Akkuş İlgezdi, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbu 1. Bölge sıradan milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM'ye girmiştir.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayı oldu.

Evli ve 1 çocuk annesi.

ALBÜMLERİ

2017-Gelecek Diye

2011-Muhabbet İnsanı

KİTAPLARI

2015-Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları