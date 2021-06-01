Gamify Haziran 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Haziran ayında oyuncular, 6 farklı oyunla 4 farklı günde heyecan verici bir serüvene çıkıyor.

Türkiye'nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Haziran 2021 turnuva takvimini duyurdu. 6 farklı oyunla 4 farklı günde oyuncuları buluşturacak Gamify, 11 Haziran'da PUBG ve VALORANT, 18 Haziran'da League of Legends, 20 Haziran'da Fortnite, 25 Haziran'da ise Teamfight Tactics ve COD: Mobile turnuvaları ile oyuncuların karşısına çıkacak. Gamify Haziran mücadeleleri kapsamında toplam 6.000 BNG puanı oyuncuların olacak.

Gamify Haziran ayı turnuva takvimi şu şekilde:

11 Haziran: PUBG Mobile (Solo)

11 Haziran: VALORANT (5v5)

18 Haziran: League of Legends (5v5)

20 Haziran: Fortnite (Solo)

25 Haziran: Teamfight Tactics (Solo)

25 Haziran: COD: Mobile (Solo)

Gamify Mayıs turnuvalarına katılmak için linki ziyaret edebilirsiniz.

Gamify Hakkında:

120.000'den fazla oyuncunun sosyalleşme alanı Gamify, çevrimiçi oyun turnuvalarının düzenlendiği, nakit para ödüllerinden ekran kartına, oyun ekipmanlarından hediye kartlarına kadar birçok ödülün dağıtıldığı bir oyun platformudur.

Gerçekleştirdiği turnuvaların yanı sıra oyun dünyası hakkında son gelişmeleri üyeleriyle paylaşan, gerçekleştirdiği anketlerle oyuncuların nabzını tutan ve çekilişlerle heyecan yaratan Gamify kısa sürede 121.000 oyuncunun uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: Bültenler