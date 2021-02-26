GameStop yöneticisinin istifa etmesi hisse fiyatlarını üç katına çıkardı! Elon Musk da konuya dahil oldu

ABD merkezli oyun mağazası GameStop CFO'sunun istifa ettiğini açıklamasının ardından hisse senedi fiyatları birkaç saat içinde üç haneli rakamlara ulaştı. Elon Musk'ın da dahil olduğu konuda yatırım bilgileri almak isteyen kullanıcılar Reddit'e yüklendi ve platform çöktü.

Geçtiğimiz ay ABD merkezli oyun mağazası GameStop'un hisse değerlerinde gözle görülür bir fark oldu. Reddit'teki bir grup kullanıcı ve Elon Musk'ın desteğiyle borsada değeri artan şirket kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. ABD'nin en önemlioyun mağazalarından bir tanesi olan GameStop'un hisseleri birkaç dolarken, 500 dolar seviyelerine tırmandı. Bu olayın gerçekleşmesi de WallStreet'teki bazı finans şirketlerinin sorun yaşamasına sebep oldu.

Dün tekrar geçtiğimiz aya benzer bir olay yaşandı. GameStop hisseleri yaklaşık 40 dolar seviyelerinden işlem görürken bu seviye 170 dolara kadar çıktı.

REDDİT ÇÖKTÜ

Yaşanan büyük yükselişin ardından, yatırımcıların buluştuğu platform olan Reddit'e hücüm edildi. Reddit sistemi bu durumun ardından o kadar yoğunlaştı ki sunucular, bir süre hizmet veremedi ve sistem Çarşamba günü öğleden sonra çevrim dışı oldu. Reddit tarafından ABD saatiyle 13:00'da yapılan açıklamada, kullanıcıların platforma giremediği ve bu sorunun çözülmeye çalışıldığı belirtildi. Saat 14:00'da ise sorunun çözüldüğü belirtildi.

ELON MUSK DA DAHİL OLMUŞTU!

Dünyanın en zengin ve en ünlü isimlerinden birisi olan ünlü otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ocak ayında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla GameStop çılgınlığına destek vermişti. Twitter üzerinde 48 milyon takipçisi bulunan Musk, 27 Ocak günü yaptığı paylaşımda "Gamestonk!!" yazarak küçük yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. GameStop hisseleri bu paylaşımın ardından 17-18 dolar seviyelerinden, 500 dolar seviyelerine yaklaşarak piyasayı alt üst etmişti.

Elon Musk'ın son dönemde küçük yatırımcılar için yaptığı paylaşımlar "Büyük balık küçük balığı yer" hikayesinin sonunu getireceğe benziyor.