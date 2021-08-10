GameStop ve AMC Theatres işbirliği yapabilir!
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GameStop ve AMC Theatres işbirliği yapabilir!

GameStop ve AMC Theatres işbirliği yapabilir!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

AMC Theatres CEO'su Adam Aron, ayrıntıları az olsa da gelecekte GameStop ile bir şekilde ortaklık yapmakla ilgilendiğini belirtti.

Amerika merkezli dünyanın en büyük sinema salonu zinciri AMC Theatres, oyun parakendecisi GameStop ile bir tür ortalık arayışına girdi. Her iki şirket hisse senetleri yükselişinin destansı bir parçası olmuştu. Şirketler hisseleri normal fiyatlarından daha yüksek seviyelere ulaşmayı başardı.

AMC Theatres CEO'su Adam Aron, şirketin son kazanç çağrısı sırasında, gelecekte GameStop ile bir ortalık kurmayı umduğunu belirtti. Henüz kesinleşmiş bir şey yok gibi görünüyor. ancak AMC, video oyun parakendecisi GameStop ile bir şekilde ortak olmaya ilgi duyduğunu açıkça belirtti.

İKİ ŞİRKET GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

GameStop 2021'in başında yeni bir yapılandırmaya giderek şirket içinde ciddi değişiklikler başlattı. Kendisini yeni fırsatlara açık hale getiren şirket, kripto paralar gibi fırsatları takip ediyor ve aynı zamanda e-ticaret alanına bir dönüşüm girişiminde bulunuyor. AMC ise, geçtiğimiz günlerde çevrimiçi işlemler için ödeme olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurdu.

İki şirket kendilerini yeni yollarla geliştirmeye devam ederken, aralarındaki aktif konuşmaların devam edip etmeyeceği şu an belirsizliğini koruyor. Ancak, AMC Theartres'ın önümüzdeki zamanlarda bir girişimde bulunabileceğini söylemek yanlış olmaz.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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