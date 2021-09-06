GameStop çalışanı bir TikTok videosunda hırsızlığı nasıl engellediğini gösteriyor

TikTok kullanıcısı blackacrombie, GameStop'ta çalıştığı sırada gerçekleşen bir soygunu nasıl durduğunu bir video eşliğinde açıklıyor.

GameStop, son zamanlarda hisse senetleri ve şirket içerisindeki yeniden yapılanma haberleri ile gündemden düşmüyordu, ancak bu seferki konu tamamen farklı.

HIRSIZ, AMERİKAN FUTBOL OYUNU MADDEN 22'Yİ ÇALMAYA ÇALIŞTI

The Real Frozone olarak da bilinen TikTok kulanıcısı blackacrombie, GameStop'ta çalıştığı sırada gerçekleşen bir soygun girişimini detaylandıran bir TikTok videosu yayınladı. Video, birisinin mekanı soymaya çalıştığı iddiasıyla başlayarak olayın anlatımıyla aktarılıyor. Soygunun asıl amacının kasadan para çalmak değil, mağazadan MADDEN 22'yi çalmaya çalışmak olduğu, söz konusu ürünün bir PS5 veya Xbox Series X için kullanılacağı varsayılabilir.

blackacrombie TikTok hesabı üzerinden paylaşılan videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

HIRSIZ KAÇAMADAN YAKALAMAYI BAŞARDI

Blackacrombie'ye göre hırsız Madden 22'yi istedi ve eline aldıktan sonra bir anda kaçmaya başladı. Oyunu aldıktan sonra kapıya doğru giden hırsızın peşinden koşman blackacrombie, hırsızın başarısız olduğunu dile getiriyor. Video, olayın güvenlik kamerası görüntülerine benzeyen görüntülerle sona eriyor.

Bitiş görüntleri dahil olmak üzere her şeyin sahnelenmiş olması elbette mümkün, ancak polis raporu dışında, gerçekten bir soygun olmadığını belirlemek söz konusu değil.

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