Gamescom 2021'de yer alacak oyun şirketleri belli oldu

Sony ve Nintendo gibi iki dev şirket listede yok

25-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'a katılacak oyun şirketleri listesi belli oldu. Activision'dan Bethesda'ya, Bandai Namco'dan Ubisoft'a kadar popüler 19 şirket Gamescom 2021'de projeleri ile ilgili sunumlar yapacak. Geçtiğimiz aylarda etkinliğin COVID-19 sebebiyle hibrit bir şekilde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Almanya'nın Köln şehrindeki Koelnmesse sergi merkezinde düzenlenmesi planlanan etkinlik son alınan kararın ardından tamamen online gerçekleştirilecek.

Gamescom 2021'e katılacak oyun şirketleri:

505 Games

Aerosoft

Activision

Assemble Entertainment

Astragon Entertainment

Bethesda

Bandai Namco

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US

Headup

Koch Media

Indie Arena Booth

NExT Studios (Tencent)

Sega Europe

Thunderful Games

Team17

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Açıklanan listenin ardından en dikkat çeken nokta bazı dev şirketlerin etkinlikte yer almayacak olması. Sony, Square Enix, Capcom ve Nintendo'dan herhangi yeni bir haber göremeyeceğiz. Her ne kadar Square Enix, Nintendo ve Capcom etkinliğinde yer alsa da Gamescom'a katılmama kararı aldı. Sony ise uzun süredir sessizliğini koruyor. Yılın en büyük oyun etkinliği E3 2021'de yakın rakibi Xbox'ın şov yapmış olmasına rağmen Sony hala harekete geçmiş değil. Gamescom 2021'i üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros