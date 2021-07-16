Gamescom 2021'de yer alacak oyun şirketleri belli oldu
Sony ve Nintendo gibi iki dev şirket listede yok
25-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'a katılacak oyun şirketleri listesi belli oldu. Activision'dan Bethesda'ya, Bandai Namco'dan Ubisoft'a kadar popüler 19 şirket Gamescom 2021'de projeleri ile ilgili sunumlar yapacak. Geçtiğimiz aylarda etkinliğin COVID-19 sebebiyle hibrit bir şekilde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Almanya'nın Köln şehrindeki Koelnmesse sergi merkezinde düzenlenmesi planlanan etkinlik son alınan kararın ardından tamamen online gerçekleştirilecek.
Gamescom 2021'e katılacak oyun şirketleri:
505 Games
Aerosoft
Activision
Assemble Entertainment
Astragon Entertainment
Bethesda
Bandai Namco
Electronic Arts
GAMEVIL COM2US
Headup
Koch Media
Indie Arena Booth
NExT Studios (Tencent)
Sega Europe
Thunderful Games
Team17
Ubisoft
Wargaming
Xbox
Açıklanan listenin ardından en dikkat çeken nokta bazı dev şirketlerin etkinlikte yer almayacak olması. Sony, Square Enix, Capcom ve Nintendo'dan herhangi yeni bir haber göremeyeceğiz. Her ne kadar Square Enix, Nintendo ve Capcom etkinliğinde yer alsa da Gamescom'a katılmama kararı aldı. Sony ise uzun süredir sessizliğini koruyor. Yılın en büyük oyun etkinliği E3 2021'de yakın rakibi Xbox'ın şov yapmış olmasına rağmen Sony hala harekete geçmiş değil. Gamescom 2021'i üzerinden canlı takip edebilirsiniz.
Kaynak: Playerbros