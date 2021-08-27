Gamescom 2021'de tanıtılan The Outlast Trials'a co-op özelliği ile geliyor

The Outlast Trials'ı 4 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla co-op şekilde oynayarak hayatta kalmanız gerekecek.

Geliştirici ve yayıncı Red Barrels'ın daha önceki Outlast oyunlarında tek kişilik oynama seçeneği sunuyordu. Yeni çıkacak The Outlast Trials'da ise tek başınıza veya 4 oyuncuya kadar beraber oynayabilme seçeneği sunuyor size.

Soğuk Savaş döneminde geçen insan kobayları, murkoff corporation'daki iyi insanlar tarafından gelişmiş beyin yıkama ve zihin kontrolü yöntemlerini test etmek için istemsizce işe alınmaktadır. Güvensizlik, korku ve şiddet dünyasında ahlakınıza meydan okunacak, dayanıklılığınız sınanacak ve akıl sağlığınız ezilecek. Hepsi ilerleme, bilim ve kâr adına.

Red Barrels sizi bu kez arkadaşlarınızla zihninizi uyuşturmaya davet ediyor. Birlikte çalışın ve belki The Outlast Trials'ı atlatabilirsiniz. Tek başına korkmaktansa arkadaşlarınla beraber korkmak her zaman daha iyidir.

The Outlast Trials'ın henüz fiyatı ve tam çıkış tarihi bilinmezken sadece 2022'de çıkacağı bilgisine sahibiz.

The Outlast Trials'ın oynanış fragmanını izlemek için buraya tıklayınız.