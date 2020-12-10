GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret
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GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret

10.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:21
GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'dan AFAD'a ziyaret

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkan Yardımcısı Engin Sarı, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

GAMER Başkan Yardımcısı Engin Sarı, İzleme Haberleşme Grup Amiri Bahattin Çam, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, afet ve acil durumlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde olurken, İl Müdürü Demirel, GAMER Başkan Yardımcısı Sarı'ya yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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