Yetişkin film yıldızı Sasha Grey, yer aldığı video oyun projesini duyurdu

Popüler video oyun geliştiricisi CD Projekt Red'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077'nin önümüzdeki sene yayınlanacak yeni içerik güncellemesiyle beraber içerisinde Sasha Grey de yer alacak.

CYBERPUNK 2077'DE SESLENDİRMEN OLACAK

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oyunun bir sonraki büyük güncellemesi Phantom Liberty ile beraber Growl FM adlı yeni bir radyo istasyonunun ekleneceği duyuruldu. Radyonun yeni sesi ise yetişkin film yıldızı Sasha Grey olacak.

TWITTER'DAN DUYURDU

Cyberpunk 2077'nin Twitter'dan paylaştığı tweeti alıntılayan yetişkin film yıldızı Sasha Grey, "Merhaba, ben Ash" şeklinde açıklamada bulundu ve kendisinin de Cyberpunk 2077'de seslendirmen olarak yer alacağı öğrenildi.

CANLI YAYINDA OYUN OYNUYOR

Yetişkin film, DJ ve vokalist kariyerinin ardından canlı yayın platformunda video oyunu yayınları yapan Sasha Grey, Twitch'te 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve boş vakitlerini Twitch'te video oyunu oynayarak geçiriyor.