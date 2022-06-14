Sony Interactive Entertainment'ın PlayStation sitesinde yaptığı paylaşımda yenilenmiş Playstation Plus'ın bölgelere göre ne zaman çıkacağını açıkladı. Peki, Yenilenmiş PlayStation Plus Türkiye'ye ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

PLAYSTATION PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, yenilenmiş PlayStation Plus'ı Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde 22 Haziran 2022 itibariyle çıkış yapacak. Yeni PlayStation Plus ile sunulan üç farklı üyelik planından birini seçebilir ve yüzlerce yeni ve klasik oyunun yer aldığı çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz.

PLAYSTATION PLUS'A EKLENECEK OYUNLAR

Haziran ayında çıkması planlanan PlayStation Plus aboneliğinde lansmanda duyurdukları Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ve Returnal gibi yapımlar dâhil olacak. Ayrıca kütüphaneye düzenli olarak yeni oyunlar eklenecek.

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR?

Üç farklı abonelik seçeneği bulunan PlayStation Plus'ta Temel, Ekstra ve Premium abonelik hizmeti olacak. En ucuz aylık fiyatı 10 dolar olurken maksimum aylık 18 dolarlık ücret belirlendi. Henüz Türkiye fiyatları belirlenmemişken yerel fiyatlandırma ülkelere göre değişecek.