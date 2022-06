Yeni Just Cause oyununun geliştirildiği duyuruldu - Haberler

Square Enix'in Mayıs'a ait yayınlanan finansal raporunda popüler video oyun geliştiricisi ve yayıncısının yeni bir Just Cause oyunu üzerinde çalıştığı bildirildi.

YENİ JUST CAUSE OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

"Materyallerimiz İşlemin bir özetini ve ayrıntılarını sağlar, ancak birincil amacının portföyümüzü yeniden yönlendirmek olduğunu belirtmek isterim. Kuzey Amerika ve Avrupa pazarı için geliştirdiğimiz çevrimiçi oyun teklifimizi artırma perspektifinden özellikle stüdyo ve oyun portföylerimizi yeniden ziyaret ettik. Yeni IP'den yararlananlar da dâhil olmak üzere stratejimizle uyumlu yeni başlıklar oluşturmaya odaklanmak istiyoruz. JUST CAUSE imtiyazı bizim IP'miz olarak kalacak ve imtiyazda yeni bir unvan geliştirmek için çalışıyoruz."

Just Cause serisinin son oyunu Just Cause 4 Reloaded'ın 2018 yılındaki lansmanından bu yana yeni seri üzerinde çalışmayan Square Enix, açık dünya kargaşa odaklı seriye devam edeceğini bildirdi. Son oyununa Steam üzerinden yapılan 15,7 bin adet incelemeye yüzde 62'si kadarı olumlu incelemiş.

Son oyunu ile oyuncuların yarısını mest ederken yarısı oyunu yetersiz buldu. Square Enix'in bir sonraki Just Cause oyunu ile durumların değişilmesi umuluyor.