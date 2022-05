Yeni bir State Of Play Etkinliği Yolda - Haberler

Sony Interactive Entertainment önümüzdeki ay yeni bir State of Play etkinliği yapacağını duyurdu. Etkinliğin tariihi ise 2 Haziran olarak belirlendi.

State of Play, Sony tarafından düzenlenen ve PlayStation için yayınlanacak oyunların duyurularının yer aldığı önemli bir oyun etkinliği. En son geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen State of Play'den sonra Sony, Haziran ayında yeni bir etkinlik yapacağını duyurdu. Şirket 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan etkinliğin en az yarım saat olacağını söyledi. Yapılan açıklamalara göre etkinlikte 3. parti firmalardan heyecan verici yeni duyurular görecek ve PlayStation VR2 için geliştirilen oyunlara da ufak bir bakış atacağız.

Sony bunları demekle yetinmiş olsa da oyuncuların merak ettiği ve yeni şeyler duymak istediği pek çok oyun bulunmakta. Bu oyunların başında da God of War: Ragnarok geliyor. Çıkış tarihi olarak 2022 gösterilen Ragnarok şu sıralar PlayStation sahiplerinin en çok beklediği oyunlardan birisi. Bir başka merak edilen yapım ise Final Fantasy 16. Ayırca oyunun yapımcısı Naoki Yoshida'nın baharda yeni şeyler gösterileceği yönündeki söylemi de bu State of Play'de Final Fantasy 16'dan yeni şeyler görebileceğimizi işaret ediyor olabilir.

Yeni State of Play'in duyurusu PlayStation oyuncularını mutlu etse de hala bir çok kişi God of War, Star Wars: Knights of the Old Republic, Spider-Man ve Wolverine gibi yapımlar konusunda yeni şeyler öğrenmek istiyor. Eylül ayında gerçekleştirilen Showcase herkesi heyecanlandırmış ve PlayStation 5'e karşı duyulan beklentiyi bir hayli yükseltmişti. Bu yapımların yanı sıra önceki State of Play'de duyurulan Stray ve Little Devil Inside yapımları oyuncuların beklediği oyunlardan. Sony'nin karşımıza neyle çıkacağını ise önümüzdeki Haziran ayında göreceğiz.

