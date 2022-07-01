Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak

SaveButonu - Gamegar
 - Güncelleme:
Yeni Battlefield oyununda hikaye modu yer alacak

Electronic Arts'ın popüler askeri FPS serisi Battlefield'ın yeni oyununda tek kişilik hikaye modunun yer alacağı belli oldu. İş ilanlarında singleplayer campaign modu için çalışan aranıyor. Görünen o ki yeni Battlefield oyunu hikaye modu içerecek.

8 Ekim 2021'de piyasaya çıkışını yapan popüler askeri FPS serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042, oyuncular tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. İnceleme puanları ve yorumları oldukça kötü olan ve başarısız bir çıkış yapan oyuna sonradan pek çok güncelleme ve zombi modu gibi yenilikler gelse de çeşitli teknik sorunlar, sunucu sorunları ve daha birçok sorunla birlikte oyuncuların beğenisini kazanamayan Battlefield 2042, sadece çok oyunculu moda sahipti.

BATTLEFIELD 2042 ZOMBİ MODU AKTİF HALE GELDİ

Bir hikaye modu olmayan Battlefield 2042, sadece online tarafa odaklanılan bir yapım oldu ancak üzerine en çok yorulan bu konuda da istenileni sağlayamadı. 128 kişilik savaşlar yapılabilse de multiplayer modu oyuncuların beklentilerini karşılayamadı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Electronic Arts'ın açmış olduğu iş ilanına göre yeni Battlefield oyununun tek kişilik hikaye modu için Battlefield'ın temel ilkelerini benimseyen bir tasarım direktörü aranıyor. Yeni aranan tasarım direktörü Halo'nun yapımında yer alan önemli isimlerden olan Marcus Letho tarafından yönetilen Seattle stüdyosunda çalışacak.

EA, bu pozisyon için 10 yıllık bir büyük ekip tecrübesi istiyor. Bu iş ilanından da anlayabileceğimiz üzere yeni Battlefield oyununda üzerine yoğunlaşılacak bir tek kişilik hikaye modu yer alacak.

Electronic Arts, Battlefield 2042'de tek kişilik campaign modu koymadı ve sonuçlar beklentilerinin altında kaldı. Bu sebepten dolayı yeni oyunda güçlü bir hikaye modu görmemiz muhtemel. Sizler yeni Battlefield oyununda yer alacak

SaveButonu / Gamegar

Battlefield EA Sports Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.
title