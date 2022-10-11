Yayıncı Adriana Chechik TwitchCon Etkinliğinde Belini Kırdı

Adriana Chechik TwitchCon etkinliğinde köpük çukuruna atlayarak belini kırdı. Yayıncının sırtına iki adet metal çubuk yerleştirildi.

Twitch yayıncılarının ve izleyicilerinin bir araya geldiği TwitchCon etkinliği bu yıl da ilginç olaylarla gündeme geldi. San Diego'da düzenlenen etkinlik yayıncılar ve izleyiciler için bir buluşma ortamı sundu. Etkinlikteki en ilginç anlardan biri ise yayıncı ve aktris Adriana Chechik'in belini kırması oldu.

Adriana Chechik TwitchCon Lenovo Legion sahnesindeki köpük çukuruna atladı. Sert bir atlayış yapan yayıncı köpük çukurunda yeterince köpük olmaması sebebiyle zemine sert bir şekilde düştü. Videoda da görüldüğü üzere adrianachechik_ rumuzlu yayıncı atlayıştan sonra hareketsiz kaldı.

Bir süre hareketsiz kalan Chechik daha sonra Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımında "Bu hafta sonu belimde iki kırık, metal çubuklar ve zarar görmüş bir egom var" ifadesini kullanan yayıncı aynı zamanda pornografik film sektörünün en ünlü yüzleri arasında yer alıyor.

Chechik ise köpük çukurunda sakatlanan tek katılımcı değil. Lenovo Legion'un standında yer alan köpük çukuru özünde yayıncılar arası bir yarışma için düzenlendi. Gladiators adlı eski bir televizyon programı oyunundan esinlenerek kurulan sahne pek çok kişinin yaralanmasına neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan Lenovo sözcüsü ise standın kapandığını ifade etti.

Stanttaki problem ise sert zeminin üzerine oldukça az miktarda köpük konulmasından kaynaklanıyor. Zemin rahatça görülemediği için birçok katılımcı köpük çukurunun aslında bir çukur olmadığını anlayamıyor. Dolayısıyla alttan alınması güç bir ihmalkarlığın olduğunu söylemek mümkün.

Zummmers kullanıcı adlı bir başka yayıncı da sandalye üzerinden atlayarak yaralandı. World Baloon Cup adlı bir yarışmaya katılan Genshin Impact yayıncısı ayak bileğini kırdı. LochVaness rumuzlu bir Twitch yayıncısı da TwitchCon yaralılar kervanına katıldı.

TwitchCon birbirinden ilginç anlara sahne oldu. Lenovo Legion stantı ise sebep olduğu kazalar nedeniyle yoğun eleştiri aldı.