Yandere simulator sistem gereksinimleri neler? Yandere kaç GB?
- Güncelleme:
YandereDev'in geliştirip yayıncılığını üstlendiği tek oyunculu aksiyon oyunu Yandere Simulator'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Yandere simulator sistem gereksinimleri neler? Yandere kaç GB? Detayları haberimizde…
YandereDev tarafından yayınlanan gizlilik aksiyon oyunu Yandere Simulator, oyunun ana karakteri "ayano Aishi" isimli ve "Yandere-chan" olarak bilinen aşk hastası sevimli bir geç kızdır. Japonca bir terim olarak "yandere", sevdiği kişiye ulaşmak için her şeyi yapabilecek, gerekirse herkesi öldürebilecek karakterleri tanımlamakta kullanılır. Peki, Yandere simulator sistem gereksinimleri neler? Yandere kaç GB? İşte detaylar…
Windows için Yandere Simulator minimum gereksinimleri, en az Windows 7 veya daha yüksek işletim sistemine sahip olduğunu varsayar. İşlemciniz Intel Core i5-750 veya daha güçlü bir işlemci olmalıdır. Ekran kartına gelince, Nvidia GeForce GT 1030. Ayrıca oyunu kurmak için 2 GB boş disk alanınız olması gerekiyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-750
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 1030
- DirectX: Version 11
- Depolama: 2 GB
Yandere Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Sevgili Sempai'si tarafından fark edilmek isteyen bir Japon anime kızı rolünü üstlenin. Ama unutmayın ki Sempai'ye göz kulak olan ve ona aşık olan başka kızlar da var. Tek yapman gereken onları ortadan kaldırmak.