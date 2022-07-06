YandereDev tarafından yayınlanan gizlilik aksiyon oyunu Yandere Simulator, oyunun ana karakteri "ayano Aishi" isimli ve "Yandere-chan" olarak bilinen aşk hastası sevimli bir geç kızdır. Japonca bir terim olarak "yandere", sevdiği kişiye ulaşmak için her şeyi yapabilecek, gerekirse herkesi öldürebilecek karakterleri tanımlamakta kullanılır. Peki, Yandere simulator sistem gereksinimleri neler? Yandere kaç GB? İşte detaylar…

YANDERE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Windows için Yandere Simulator minimum gereksinimleri, en az Windows 7 veya daha yüksek işletim sistemine sahip olduğunu varsayar. İşlemciniz Intel Core i5-750 veya daha güçlü bir işlemci olmalıdır. Ekran kartına gelince, Nvidia GeForce GT 1030. Ayrıca oyunu kurmak için 2 GB boş disk alanınız olması gerekiyor.

YANDERE SİMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREK£SİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-750

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 1030

DirectX: Version 11

Depolama: 2 GB

YANDERE SİMULATOR KAÇ GB?

Yandere Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

YANDERE SİMULATOR KONUSU

Sevgili Sempai'si tarafından fark edilmek isteyen bir Japon anime kızı rolünü üstlenin. Ama unutmayın ki Sempai'ye göz kulak olan ve ona aşık olan başka kızlar da var. Tek yapman gereken onları ortadan kaldırmak.