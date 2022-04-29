Xbox ve Bethesda, önümüzdeki aylarda yeni bir etkinlik düzenleyecek

Düzenlenecek etkinlikte Xbox ve PC'ye gelecek oyunların yanı sıra Xbox Game Pass'i de içerecek. Şu anda Xbox'ın en çok beklenen oyunu Starfield hakkında yeni detayların ortaya çıkacağı planlanıyor.

ETKİNLİK HAZİRAN'DA DÜZENLENECEK

Xbox ve Bethesda'nın düzenleyeceği yeni oyun etkinliği 12 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Microsoft, canlı yayınlanan şovun "Xbox Game Studios, Bethesda ve dünyadaki ortaklarımızdan gelen inanılmaz oyunlar" sunmayı vaat ettiğini söyledi.

YENİ OYUNLAR TANITILACAK

Xbox Game Studios'un uzay çağı bilim kurgu oyunu Starfield ve Bethesda'nın FPS oyunu Redfall hakkında daha fazla detayın bu etkinlikte duyurulması bekleniyor. Xbox ve Bethesda'nın geliştirmekte olduğu ve tarihi henüz duyurulmayan birçok oyun bulunuyor.

Redfall

Xbox & Bethesda Games etkinliği, Xbox ve PC'de Game Pass'e gelecek sürümler de dahil olmak üzere yakında Xbox ekosistemine gelecek çeşitli oyun serileri hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerecek.

Starfield