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Xbox ve Bethesda, önümüzdeki aylarda yeni bir etkinlik düzenleyecek

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Xbox ve Bethesda, önümüzdeki aylarda yeni bir etkinlik düzenleyecek

Xbox'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, önümüzdeki aylarda Bethesda ile beraber yeni bir etkinlik düzenleyeceğini paylaştı. Yapılacak etkinlikte, Xbox ve Bethesda'nın piyasaya süreceği bir sonraki oyunlar hakkında yeni bilgiler edinilmesi bekleniyor.

Düzenlenecek etkinlikte Xbox ve PC'ye gelecek oyunların yanı sıra Xbox Game Pass'i de içerecek. Şu anda Xbox'ın en çok beklenen oyunu Starfield hakkında yeni detayların ortaya çıkacağı planlanıyor.

ETKİNLİK HAZİRAN'DA DÜZENLENECEK

Xbox ve Bethesda'nın düzenleyeceği yeni oyun etkinliği 12 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Microsoft, canlı yayınlanan şovun "Xbox Game Studios, Bethesda ve dünyadaki ortaklarımızdan gelen inanılmaz oyunlar" sunmayı vaat ettiğini söyledi.

YENİ OYUNLAR TANITILACAK

Xbox Game Studios'un uzay çağı bilim kurgu oyunu Starfield ve Bethesda'nın FPS oyunu Redfall hakkında daha fazla detayın bu etkinlikte duyurulması bekleniyor. Xbox ve Bethesda'nın geliştirmekte olduğu ve tarihi henüz duyurulmayan birçok oyun bulunuyor.

Xbox ve Bethesda, önümüzdeki aylarda yeni bir etkinlik düzenleyecekRedfall

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Xbox & Bethesda Games etkinliği, Xbox ve PC'de Game Pass'e gelecek sürümler de dahil olmak üzere yakında Xbox ekosistemine gelecek çeşitli oyun serileri hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerecek.

Xbox ve Bethesda, önümüzdeki aylarda yeni bir etkinlik düzenleyecekStarfield

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Bethesda, xbox, Gamegar,, Haberler

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