Xbox Game Studios oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'in yayıncı indirim haftasında bu hafta Xbox Game Studios oyunları bulunuyor. Xbox oyunları Steam'de bir hafta boyunca yüzde 75'e varan indirimlerle kullanıcılara sunuldu.

XBOX GAME STUDIOS OYUNLARI STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ

Forza Horizon 5, Halo Infinite Campaign, Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator gibi oyunlar Steam yayıncı indirimi ile 7 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında indirime girdi. Sizler için indirime giren başlıca Xbox Game Studios oyunlarını listeledik. İşte kesinlikle kaçırmamanız gereken indirim fırsatları…

Sea of Thieves – 30,50 TL

Forza Horizon 5 – 254,15 TL

Halo: The Master Chief Collection – 24,40 TL

Age of Empires IV – 269,10 TL

Age of Empires II: Definitive Edition – 22,50 TL

Age of Empires III: Definitive Edition – 12,80 TL

Microsoft Flight Simulator – 279,20 TL

State of Decay 2 – 34,50 TL

XBOX GAME STUDIOS HAKKINDA

Xbox Game Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Windows, Steam, Windows Store ve Windows Phone platformları için oyun üretimi yapan Microsoft'un video oyunu prodüksiyon kanadıdır. 2002 yılında Microsoft Game Studios adıyla kurulmuş, 2011 yılında yeniden markalaşma yoluna gitmiş ve şimdiki adını almıştır.

Bu linkten indirim sayfasına ulaşabilirsiniz.