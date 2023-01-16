Visual Concepts'in geliştirip 2K'in yayıncılığını yaptığı Amerikan güreşi oyunu WWE 2K23'ün ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, WWE 2K23 ne zaman çıkacak? WWE 2K23 çıkacak mı? Detayları haberimizde…

WWE 2K serisinin Yayıncılığını yapan 2K, San Antonio, Teksas'ta bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi ve bu etkinlik sırasında WWE 2K23'ün çıkış tarihinin de açıklanması bekleniyor. 28 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte WWE 2K23'ün çıkış tarihi açıklanabilir. Peki, WWE 2K23 ne zaman çıkacak? WWE 2K23 çıkacak mı? İşte detaylar…

WWE 2K23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

WWE 2K23'ün Mart ayı sonuna kadar PC ve konsol için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

WWE 2K serisi iki yıllık aranın ardından WWE 2K22'yi piyasaya sürerek yeni oyun motoru ile WWE oyuncularını mutlu etmeyi başarmıştı. Yeni oyun motoru ile WWE 2K23 hakkında ise geliştirici ve yayıncı ekipten herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Insider Gaming, 2K'in 28 Ocak'ta San Antonio, Teksas'taki Royal Rumble etkinliğinde bir WWE 2K23 etkinliği düzenlemeyi planladığını düşünüyor. Site ayrıca, etkinliğin konuklar için uygulamalı bir oyun ön izlemesi sunacağını ve perdeyi tamamen yeni bir modda da geri çekeceğini söylüyor.