WWE 2K serisinin çevrimiçi sunucuları önümüzdeki ay kapanıyor

WWE Games'in Twitter'dan yaptığı WWE 2K topluluğuna yaptığı açıklamada WWE 2K serisinin bir önceki oyunlarının çevrimiçi sunucularının önümüzdeki ay kapanacağını duyurdu.

WWE 2K19 VE WWE 2K20'NİN SUNUCULARI KAPANIYOR

Wwe 2k22'nin çıkış yapmasının ardından yeni oyuna daha fazla topluluk sağlamak amacıyla WWE 2K19 ve WWE 2K20'nin sunucularını kapatma kararı alındı. WWE Games, oyunlara 30 Haziran'dan itibaren çevrimiçi desteğini bitirdiğini açıkladı.

WWE 2K22'YE ODAKLANACAKLAR

Çevrimiçi sunucuların kapanacağını bildiren WWE Games, WWE 2K19 ve WWE 2020'nin çevrimiçi karşılaşma ve topluluk gibi tüm çevrimiçi özelliklerini kapatacağını ve son oyunları WWE 2K22'ye ful odak çalışacaklarını bildirdi.

2K20 oyuncular tarafından yüksek ölçüde beğenilmezken 2K19 daha çok sevildi. Bu nedenle de WWE 2K19 sunucuları uzun bir süredir aktifti. Ancak, her iki oyunda da sunucular pek dolu değildi. Her iki oyun için de ortalama Steam oyuncu sayısı 90-150 arasında değişiyor.

Oyun geliştirilmesine bir sene ara verdikten sonra, bir senelik kaybın ardından WWE Games, güzel bir iş çıkarmışa benziyor ki Steam'de yaklaşık 4 bin incelemeden yüzde 74 kadar olumlu yorum aldı.