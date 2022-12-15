Watch Dogs Legion, Ocak'ta Steam'e geliyor

Ubisoft oyunlarının yavaş yavaş Steam mağazasında yer almasının ardından sıra Watch Dogs serisine geldi. Serinin son oyunu Legion ise önümüzdeki haftalarda Steam'e gelecek.

WATCH DOGS LEGION STEAM'E GELİYOR

Çöküşün eşiğindeki Londra'yı kurtarmak için bir direnişi örgütlemek zorunda olduğunuz aksiyon rol yapma oyunu Watch Dogs Legion, 26 Ocak 2023 tarihinde Steam'e gelecek.

WATCH DOGS LEGION HİKAYESİ NE?

Yakın bir gelecekte, çöküşün eşiğindeki Londra'yı kurtarmak için, etrafında gördüğün herkesi kullanıp, sızma ve hack eylemleri gerçekleştirerek bir mücadele inşa etmek zorundasın. Direnişe hoş geldin.

Şehirdeki dilediğin kişiyi örgütle ve onun kimliğine bürünerek oyna. Gördüğün herkesin kendilerine özgü geçmişi, kişiliği ve becerileri var.

Silahlı dronları hack'le, robot örümcekleri kullan ve artırılmış gerçeklik pelerininden yararlanarak düşmanları gafil avla.

Londra'nın pek çok simgesinin de dahil olduğu muazzam genişlikteki bir açık dünyayı ve eğlenceli yan etkinlikleri keşfet.

Co-op modundaki yeni görevler için arkadaşlarınla bir araya gel ve örgütlediğin yoldaşlarınla çevrim içi oyna. Bu özellik oyun çıkışından sonra ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek.