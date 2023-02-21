Viking hayatta kalma oyunu Valheim, Mart 2023'te Xbox'a geliyor

Bağımsız hayatta kalma oyunu Valheim'ın PC lansmanında popüler olmasının ardından iki yıl sonra, Xbox konsolu için çıkış tarihi verildi. Valheim, 14 Mart'ta Xbox One ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak. Valheim, Xbox Game Pass kütüphanesinde de yer almaktadır.

Iron Gate Studios tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu Valheim, ilk beş haftasında 5,7 milyon adet satış yaptı ve 14 aylık süreçte ise 10 milyon adetten fazla satış yaptığı bildirildi. Oyuncular avlanmaya gitmek, malzeme toplamak, üsler inşa etmek, denizlerde yelken açmak, biyomları keşfetmek, patronları devirmek ve elbette prosedürel olarak oluşturulmuş bir Viking öbür dünyasında balık tutmaya gitmek için dokuz arkadaşıyla takım kurabilirler.

VALHEIM, XBOX KONSOLUNA GELİYOR

Valheim'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda başlangıçta Xbox'ta bir oyun ön izlemesi olarak sunulacağı bildirildi ve "Oyunun erken erişimden ayrılmadan önce eklenecek çok şeyi var" dedi. Xbox'tan Valheim'a bağlananlar, cross-play özelliği ile PC'deki oyuncularla beraber oynayabilecekler.

Valheim , İskandinav mitolojisinden esinlenerek yöntemsel olarak oluşturulmuş bir dünyada geçen, 1-10 oyuncu için acımasız bir keşif ve hayatta kalma oyunudur. Kendini Odin'e kanıtlamak için güçlü silahlar yap, uzun evler inşa et ve güçlü düşmanları öldür!