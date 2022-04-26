Valheim'ın satış rakamları açıkladı

Beş farklı biyomdaki bölüm sonu canavarlarını kesmek uğruna kartallar tarafından bırakıldığınız adada İskandinav mitolojisi esintileriyle hayatta kalmaya çalışılan Valheim'ın satış rakamları açıklandı.

VALHEIM 10 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Geçen sene Şubat ayında piyasa sürülen Valheim, oyuncular tarafından son derecede olumlu karşılandı. PC Gamer tarafından 2021 yılının en iyi oyunu ödülü alan Valheim'ın 14 ay kadar bir süreçte 10 milyon adetten fazla satış yaptığı bildirildi.

Valheim'ın erken erişimini yarım milyondan fazla insan anlık olarak oynayarak oyuna gerektiği ilgiyi gösterdiler. Ayrıca Steam'de yaklaşık 300 bin kadar son derecede olumlu incelemeleri bulunuyor.

Valheim'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Valheim 10 milyonun üzerinde kopya sattı! Bizi bu dönüm noktasına getiren her birinize teşekkür ederiz- oyunu başlattığımızda en çılgın rüyalarımızzda bunu asla hayal edemezdik!" sözlerine yer verdi.