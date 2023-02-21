Video oyun geliştiricisi Bungie, Destiny 2 hilecilerine 6.7 milyon dolarlık dava açtı

Bungie, Lightfall'ın piyasaya sürülmesinden önce hile distribütörleri ve geliştiricileri daha da kırmak istiyor ve Destiny 2 geliştiricisi 6.7 milyon dolarlık yeni bir hile distribütörüne dava açmak açtı.

Destiny 2'nin 28 Şubat'ta piyasaya sürmeyi planladığı yeni içerik güncellemesi olan Lightfall'da büyük oyun değişikliği yapılıyor. Bu güncellemeler arasında, çeşitli sistemlerde bir sürü yaşam kalitesi değişikliğinin yanı sıra, Lightfall 28 Şubat'ta piyasaya sürüldüğünde daha sonra ortaya çıkacak olan modifikasyon sisteminde bir yeniden çalışma gördük.

BUNGIE, HİLECİLERE DAVA AÇTI

Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie, hile satıcısı LaviCheats'i dava edeceğini bildirdi. Hilenin her indirilmesi için en az 2 bin dolar istediğini bildiren geliştirici, hilenin 2.790 kez indirildiğini ve diğer zararlarla birleştirildiğinde ise 6.7 milyon dolarlık dava açtı.

Sony'nin bir yıl önce Bungie'yi 3.6 milyon dolara satın aldığı duyurulmasının ardından Temmuz 2022'de satın alma işlemleri tamamlanmıştı.