Bungie resmi olarak PlayStation ailesine katıldı

PlayStation'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Bungie'nin satın alma anlaşmasının tamamlandığı ve PlayStation ailesine katıldığı resmi olarak duyuruldu.

BUNGIE RESMİ OLARAK PLAYSTATION'A KATILDI

Ocak ayında 3.6 milyar dolara satın aldığı duyurulmasının ardından satın alma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sony Interactive Entertainment, derinden önemsediği konularda vokal olmasıyla tanınan Bungie, herhangi bir söylentiyi veya endişeyi bastırmak için çok hızlı davrandı ve satın alımın PlayStation'a özel bir stüdyo olmayacağını vurguladı.

Stüdyo, satın almanın Sony'nin desteğinin Bungie'ye "tüm stüdyoda" daha fazla yetenek işe alma yeteneği sağladığını göreceğini ve yeni ana şirketinin çalışanlarımızın ve topluluğumuzun her ikisinin de öncelik olduğunu anladığını" yineledi.