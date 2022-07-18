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Bungie resmi olarak PlayStation ailesine katıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bungie resmi olarak PlayStation ailesine katıldı

Sony'nin geçtiğimiz aylarda satın aldığını duyurduğu ABD merkezli video oyun geliştiricisi Bungie, PlayStation ailesine resmi olarak katıldı ve Bungie'nin oyunları diğer platformlarda çıkış yapmaya devam edecek.

PlayStation'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Bungie'nin satın alma anlaşmasının tamamlandığı ve PlayStation ailesine katıldığı resmi olarak duyuruldu.

BUNGIE RESMİ OLARAK PLAYSTATION'A KATILDI

Ocak ayında 3.6 milyar dolara satın aldığı duyurulmasının ardından satın alma işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sony Interactive Entertainment, derinden önemsediği konularda vokal olmasıyla tanınan Bungie, herhangi bir söylentiyi veya endişeyi bastırmak için çok hızlı davrandı ve satın alımın PlayStation'a özel bir stüdyo olmayacağını vurguladı.

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Stüdyo, satın almanın Sony'nin desteğinin Bungie'ye "tüm stüdyoda" daha fazla yetenek işe alma yeteneği sağladığını göreceğini ve yeni ana şirketinin çalışanlarımızın ve topluluğumuzun her ikisinin de öncelik olduğunu anladığını" yineledi.

Bungie resmi olarak PlayStation ailesine katıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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