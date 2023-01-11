Valorant Bölüm 6 Kısım 1 ile oyuna gelen yeni içerikler arasında yeni kaplama seti geldi. Valorant'ın yeni kaplama seti Yıldız Belası'nın oyuna eklenmesiyle beraber kaç VP olduğu araştırılıyor. Peki, Valorant Yıldız Belası seti kaç VP? Valorant Araxys Skinline kaç VP? İşte detaylar...

VALORANT YILDIZ BELASI SETİ KAÇ VP?

Valorant Yıldız Belası seti 8700 VP'dir. Yıldız Belası setinde Vandal, Operator, Bulldog, Shorty ve bıçak bulunmaktadır.

YILDIZ BELASI (ARAXYS) VANDAL KAÇ VP?

Yıldız Belası (Araxys) Vandal 2175 VP'dir.

YILDIZ BELASI (ARAXYS) OPERATOR KAÇ VP?

Yıldız Belası (Araxys) Operator 2175 VP'dir.

YILDIZ BELASI (ARAXYS) BULLDOG KAÇ VP?

Yıldız Belası (Araxys) Bulldog 2175 VP'dir.

YILDIZ BELASI (ARAXYS) SHORTY KAÇ VP?

Yıldız Belası (Araxys) Shorty 2175 VP'dir.

YILDIZ BELASI (ARAXYS) BIO HARVESTER (BIÇAK) KAÇ VP?

Yıldız Belası (Araxys) Bio Harvester (Bıçak) 4350 VP'dir.

8700 VP KAÇ TL?

Yıldız Belası setini alabilmek için 734 TL ile 8850 VP satın alabilirsiniz.

8500 VP - 700 TL

175 VP - 17 TL (x2)

YILDIZ BELASI SETİ

Saldırgan bir uzaylı ırkın ürettiği bu silahlar hiç duyulmamış malzemelerin ve tehlikeli enerjilerin ürünü. İçerisinde Vandal, Operator, Shorty, Bulldog kaplamaları ve Yıldızbiçen yakın dövüş silahı bulunan Yıldız Belası kaplama setini kapın ve düşmanlarınıza korku salın.