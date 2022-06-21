VALORANT Yeni Sezonu İçerikleri Açıklandı

VALORANT yeni sezonu ile ilgili Riot tarafından yeni bir video, ve "Geçit" adında ücretsiz bir etkinliğin başlayacağı duyuruldu.

VALORANT Yeni Sezonu İçerikleri

VALORANT oyuncuları 5. Kısım 1. Bölüm ile gelecek olan yeni içeriklere göz atmak için sabırsızlanırken, Riot Games bu heyecanı körüklemek için yeni bir sinematik video yayımladı ve sezona özel bir etkinlik yapacağını açıkladı. "PARAMPARÇA" adındaki video sezonun yeni haritası Pearl' ün hikayesine dair atıflarda bulunurken, oyunun hikayesine ilgi duyanlar için ilginç olaylara yer veriyor. VALORANT yeni sezonu ile birlikte gelecek olan "Geçit" etkinliği ise ücretsiz ve her oyuncunun değerlendirebileceği bir etkinlik olacak.

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Sinematiğin sonunda yer alan çizgi roman dükkanı ise yeni harita Pearl içinde oyuncuların da görebileceği bir bölge olacak. VALORANT ajanlarının çizgi roman karakterleri olarak gözüktüğü bu dükkan, hikaye olarak ise büyük bir rol oynayacak gibi gözüküyor. "Geçit" etkinliği ile birlikte oyuncuların erişebileceği oyuncu kartları da tıpkı bu dükkandaki gibi çizgi roman stilinde dizayn edilmiş. Paralel evrenler ve boyutlarla karmakarışık ama bir yandan da akıllıca dizayn edilen VALORANT evreninde Riot Games şimdi ise 4. duvarı duvarı yıkmaya hazırlanıyor gibi.

Geçit Etkinliği İçerikleri

"Boyutlararası" ve "2 Taraflı Ajan" Unvanları

2o Radyanit Puanı

3 Yeni Oyuncu Kartı

Bu etkinlik 5. Kısım 1. Bölüm ile aynı anda, yani 22 Haziran'da başlayacak. 3 hafta sürecek olan bu etkinlik ücretsiz olacak ve toplam 7 aşamadan oluşacak.

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