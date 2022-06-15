Valorant Val 7 hatası nedir? Nasıl çözülür?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta oyuna girerken veya oyun esnasında sistemsel veya sunucu kaynaklı birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda oyuncuların oyuna girmeye çalışırken en çok karşılaştığı "Val 7" hatası nedir? Valorant Val 7 hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…
Riot Games'in Valorant destek kısmında Val 7 hatası için oturum hizmetine bağlanılamama hatası anlamına gelmektedir. Peki, Valorant Val 7 hatası nedir? Nasıl çözülür? İşte detaylar...
VAL 7 HATASI NEDİR?
Riot Games, Val 7 hatasının çözümü olarak bu açıklamada bulundu: "Hesabın askıya alınmış olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen e-postanı kontrol et. Sorun, platform kaynaklı olabilir. Ayrıntılı bilgi için VALORANT Discord'unu ve Destek Sitesi duyurularını kontrol etmeyi unutma."
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VALORANT VAL 7 HATASI ÇÖZÜMÜ
- Bilgisayarınızda arama kısmına CMD yazın ve çalıştırın
- Açılan Komut İstemi'ne "ping 1.1.1.1" kodunu girin ve tamam diyin
- İşlem tamamlandıktan sonra ise "Ping 8.8.8.8" kodunu girin ve tamam diyin
(İki ping değerlerini de girdikten sonra Minimum, Maximum ve Average ping değerlerini öğrenmemiz gerekir. Hangisi ping kodunda MS değeri daha düşükse o ping kodunu seçiniz 1.1.1.1 veya 8.8.8.8)
- CMD'yi kapatınız ve bilgisayarda arama yerine "Ağ Bağlantıları" sekmesini açınız ve açılan sekmede kullandığınız ağa çift tıklayınız.
- Kullandığınız ağa çift tıkladıktan sonra özellikler kısmına tıklayınız ve Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) yazan yere çift tıklayınız.
- Açılan yeni sekmede "Aşağıdaki DNS sunucu adresini kullan" seçeneğini işaretleyip hangi ping adresiniz daha düşükse onu yazınız. Ben 8.8.8.8 / 8.8.4.4 olarak girdim, sizin ping değerinizde diğeri düşük ise 1.1.1.1 / 1.1.4.4 olarak yazınız.
- İşlem tamamlandı oyuna girebilirsiniz. Eğer hala hata almaya devam ediyorsanız Valorant destek ekibinden yardım alınız.