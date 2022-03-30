Valorant Türk ajan yetenekleri sızdırıldı! İşte Bounty Hunter'ın sızdırılan yetenekleri

Geçtiğimiz saatlerde Valorant Türk ajanının yetenekleri sızdırıldı. Poligonda paylaşılan görselde ajanın elleri ve yetenekleri gözüküyor. Görsele bakıldığı zaman Valorant'a eklenecek yeni Türk ajanının kadın olacağı anlaşıldı ve ajanın tüm yetenekleri sızdırıldı. Riot Games resmen ortaya karışık bir ajan oluşturmuş.

Valorant'ın karakter tasarımcısının paylaştığı Türk kahvesi ve lokumlu fotoğrafta bulunan nazar boncuklu yüzük, ajanımızın parmağında görüldü. Bunun yanı sıra ajanın kadın olacağı görüldü ve ajanın tüm yetenekleri sızdırıldı. Çoğunluklu Reyna'nın küreleri gibi yetenekleri bulunuyor. İşte Valorant Türk ajanının (Bounty Hunter) yetenekleri.

> Sinsi (C)

~ Düşmanları ve/veya izleri arayan düz bir çizgide seyahat edecek bir yaratığı dışarı göndermek için donatın, ateş edin. Ateşi basılı tutun ve yaratığı baktığınız yöne yönlendirmek için fareyi hareket ettirin. Yaratık bir iz veya düşman bulduğunda onlara doğru hareket edecektir. Düşmana ulaştığında, 5 saniyelik bir pişme süresi ve ardından en yakın düşmanı 3 saniyeliğine yakın görüş mesafesine girer. Şimdiye kadar sadece bir yaratık bir patikaya tutunabilir. 300 kredi ücretindedir ve iki defa kullanılmaktadır.

> Zaptet (Q)

~ Bir küre donatın. Küre atmak için ateş edin. Küre, yere düşene kadar maksimum 1,5 saniye havada hareket edecektir. Yere çarptığında yerine yapışacak ve 5 saniye pişecektir. 5 saniye sonra bölge 7 metreye kadar genişler ve yakalanan tüm düşmanları merkezine bağlar. Bağlı düşmanlar 75 çürüme hasarı alır, sağır olur ve bölgeden 5 saniye boyunca normal yollarla kaçamazlar. Daha erken düşmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. 200 kredi ücretindedir.

> Dadanma (E)

~ Bir küre donatın. Küre atmak için ateş edin. Küre, yere düşene kadar havada maksimum 1,5 saniye havada seyahat edecek. Yere çarptığında tekrar yükselir ve yok edilebilecek bir göze dönüşür. Göz rakipleri görürse, onları ortaya çıkarır ve 12 saniye süren bir iz zayıflatması uygular. Küreyi daha erken düşürmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. Pasif yetenektir kredi gerektirmez.

> Gece Düşmesi (X)

~ Karakterin ultimate yeteneği ise karanlık bir sis dalgası gönderir. Sis bir düşmanla temas ederse, takip edilir, sağır olur ve 12 saniye boyunca çürüme hasarı alır. Ultinin dolması için 7 bar gerekmektedir.