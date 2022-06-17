Valorant'ın ilk haritalarından Split kaldırılıyor! Split neden kaldırıldı?

Valorant'ın Harita Ekibi'nde yer alan Tasarım Lideri Joe Lansford'un yaptığı açıklamada yeni havuz sistemini açıkladı. Oyunun ikinci yılında toplamda yedi haritaya ulaşan Valorant, yeni sezon ile birlikte sekiz haritaya ulaşacak. Bu nedenle oyunun harita havuz sisteminde bir takım değişikliklere gidildi.

SPLIT VALORANT'TAN KALDIRILDI

Valorant harita ekibinin yedi haritanın hem çeşitlilik hem de ustalık açısından çok güzel bir dengeyi tutturduğunu düşündüğü nedeniyle yeni harita Pearl ile birlikte eski haritalardan Split'e bir süreliğine veda edeceklerini duyurdular, dereceli ve derecesiz harita havuzundan silindi.

Şunu da belirtmekte fayda var. Split haritası dereceli ve derecesiz maçlardan kaldırılmasına rağmen özel ve diğer oyun modlarında hala oynanabilir durumda.

"Espor Ekibi'yle birlikte çalıştıktan, oyuncu anketlerinden ve profesyonel organizasyonlarla görüşmelerimizden sonra havuzda 7 harita tutmaya ve Split'i şimdilik harita havuzunun dışına almaya karar verdik. Bu karara nasıl vardığımızı merak ediyorsanız okumaya devam edin."

SPLIT NEDEN VALORANT'TAN KALDIRILDI

Valorant'ın 5.0 güncellemesiyle beraber oyundan kaldırılan haritanın neden Split olduğu merak konusu oldu. Bu nedenle açıklama yapan Valorant'ın harita ekibinden Joe, oyun içi birkaç faktör göz önünde bulundurulduğunda algoritma makinesinden Split'in seçildiğini, Split'e karşı bir garezlerinin bulunmadığını söyledi. Ayrıca, Split ileriki zamanlarda oyuna yeni değişikliklerle geri dönebilir.

"Bu kararı alırken birçok farklı etkeni göz önünde bulundurduk. Oyuncuların fikirleri, çıkıştan itibaren geçen süre, geçmişteki ve gelmesi planlanan güncellemeler, haritanın stratejik değişkenlik açısından ne getirdiği ve bütün bunlara Pearl'ün nasıl uyum sağladığı (bu etkenlerden bazıları) gibi faktörler önemliydi."