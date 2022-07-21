Valorant Guru Meditation hatası nedir? Guru Meditation hatası nasıl çözülür?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir oynaması ücretsiz çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. İlk olarak Ekim 2019'da Project A kod adı altında yayınlanan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta dönemine başladı ve ardından 2 Haziran 2020'de resmi olarak yayınlandı. Peki, Valorant Guru Meditiation hatasıdır. Peki, Guru Meditation hatası nedir? Guru Meditation hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...

VALORANT GURU MEDITATION HATASI

Valorant'a gelen yeni güncellemeler veya sisteminize gelen yeni güncellemeler sonrası oyuna girerken hatalarla karşılaşılmaktadır. Valorant'ta Guru Meditation hatasını düzeltmek için oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Eğer ki çözümü denediğiniz halde sorununuz hala devam ediyorsa Riot Games destek sayfasıyla iletişime geçiniz.