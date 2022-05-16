Valorant Champions Tour İstanbul ne zaman? Valorant Champions Tour İstanbul bilet fiyatları ne kadar? - Haberler

İSTANBUL (Haberler.com) - Valorant Champions Tour'un İstanbul'da düzenleneceği açıklanmasının ardından seyircili bir şekilde izleneceği de duyuruldu. Eylül ayında düzenlenecek VCT İstanbul turnuva biletleri ise meraklılar tarafından araştırılıyor. Peki, Valorant Champions Tour İstanbul bilet fiyatları ne kadar? Valorant Champions Tour İstanbul ne zaman?? İşte detaylar…

VALORANT CHAMPIONS TOUR ISTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Valorant Champions Tour İstanbul'un seyircili oynanması üzerine bilet fiyatları oyuncular tarafından araştırılıyor. Riot Games, Valorant Champions Tour İstanbul etkinliğinin bilet fiyatları hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bilet fiyatları açıklandığı zaman güncelleme yapacağız.

VALORANT CHAMPIONS TOUR ISTANBUL NE ZAMAN?

Riot Games'in uluslararası etkinliği Valorant Champions Tour'un bir sonraki turnuvası İstanbul'da gerçekleşecek. Valorant Champions Tour İstanbul'un 2-18 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor. 16 takımdan 10 tanesi sezon boyunca elemeleri geçecek. Kalan takımlar ise Ağustos'ta düzenlenecek son şans elemelerine katılacak.

VALORANT DÜNYA ŞAMPİYONU İSTANBUL'DA SONLANACAK

Dünyanın en iyi on altı takımının VALORANT Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edeceği yıl sonu final etkinliği Valorant Champions Tour, İstanbul'da noktalanacak.