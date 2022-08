Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier şampiyonları belli oldu

Valorant Champions Tour'un EMEA, North America, East Asia, APAC ve South America şampiyonları belli oldu. Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier'ın en çok merak edilen bölgeler arasında ise EMEA ve North America yer aldı.

Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier'ın EMEA, North America, East Asia, APAC ve South America'da final oynayan takımların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından hangi takımların Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier şampiyonu olduğu merak ediliyor. İşte Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier'da şampiyon olan takımlar.

VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022 LAST CHANCE QUALIFIER: EMEA

Upper Quarter-Finals'ta temsilcimiz BBL Esports'u 2-0 eleyen Team Liquid, Upper Bracket Final'da M3 Champions'a elenmesinin ardından Grand Final'da yer almak için Lower Bracket Semi-Finals'tan çıkan G2 Esports ile karşılaştı. G2 Esports'u 2-1 yenen Team Liquid, Grand Final'da tekrardan M3 Champions ile karşılaştı ve 3-1'lik skor ile Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier EMEA'nın şampiyonu Team Liquid oldu.

VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022 LAST CHANCE QUALIFIER: NORTH AMERİCA

Upper Bracket Semi-Finals'ta Faze Clan'e 2-1 kaybeden 100 Thieves, Lower Quarte-Finals'ta Sentinel ile eşleşerek 2-1'lik skor ile Grand Final'a kalabilme yoluna devam etti. Bir sonraki turda Cloud9'ı 2-0 eleyen 100 Thieves, kendisini Semi-Finals'ta eleyen FaZe Clan ile tekrardan karşılaştı ve 3-0 kazanarak adını Grand Final'a yazdırdı. Grand Final'da ise The Guard ile eşleşen 100 Thieves, 3-0'lık skor ile Valorant Champions Tour 2022 Last Chance Qualifier North America şampiyonu oldu.