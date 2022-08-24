VALORANT Champions İstanbul Biletleri Satışa Çıktı

VALORANT Champions İstanbul biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı! Bilet fiyatları ve tüm detaylar haberimizde!

Başta VALORANT hayranları olmak üzere bütün espor dünyasının büyük bir ilgi ve merakla beklediği VALORANT Champions İstanbul'a artık sadece sayılı günler kaldı. Her geçen gün yapılan açıklamalar ve duyurulan sürprizler ile heyecanın daha da arttığı VALORANT Champions İstanbul için espor hayranları bugünden itibaren sahnedeki yerlerini ayırtabilecek.

Geçtiğimiz günlerde bilet fiyatlarının ortaya çıkması halihazırda VALORANT Champions'a katılmayı ve ülkemizde gerçekleşecek en büyük espor organizasyonlarından birine canlı olarak tanık olmayı planlayan hayranları oldukça heyecanlandırmıştı. Bugün ise biletlerin satışa çıkması ile bu çoşku katlanıyor.

VALORANT Champions İstanbul biletleri Riot Games Türkiye Müdürü Erdinç İyikul'un da açıklamasında belirttiği üzere mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak oldukça ucuz şekilde belirlenmiş durumda.

VALORANT Champions İstanbul'a katılmak isteyen espor hayranlarının ödemesi gereken ücretler ise aşağıdaki gibi olacak. Biletix üzerinden satışta olan biletleri tükenmeden almak için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz.

Grup Aşaması (9-13 Eylül) ->Zemin Kat 130 TL - Tribün 150 TL

Alt Grup Yarı Finali ve Üst Grup Finali (16 Eylül) ->Zemin Kat 200 TL - Tribün 260 TL

Alt Grup Finali (17 Eylül) ->Zemin Kat 200 TL - Tribün 260 TL

Büyük Final (18 Eylül) ->Zemin Kat 200 TL - Tribün 260 TL

Volkswagen Arena'da gerçekleşecek VALORANT Champions tüm günler için saat 17.00'de başlayacak.