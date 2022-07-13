VALORANT 5.01 yama notları açıklandı, yamada Phoenix, Yoru ve KAY/O ajanlarına ve genel oynanışı destekleyecek birkaç yenilik bulunuyor.

VALORANT, 5.01 yama notlarında Phoenix ve Yoru gibi radarın biraz daha altında kalan ajanlara biraz sevgi gösterirken, KAY/O ajanına oynanış olarak yenilikler ve küçük bir dengeleme getiriyor. Ajanların yanında aynı zamanda genel oynanış kalitesini artırmaya yönelik düzeltmeler ve oyunda görülen bazı hataların çözüldüğü de belirtiliyor.

VALORANT Yeni Skin Paketi Sızdırıldı

Ajan Güncellemeleri

Phoenix

Phoenix'in "oyunu açan agresif bir ajan" yönünü biraz daha geliştirmek için kör etme yeteneği olan Falso artık daha ani çalışıyor. Bunun yanında sis yeteneği Ateşten Duvar ve ultisi Yakardöner de küçük geliştirmeler aldı.

Falso (Q)

Azami parlama süresi arttı: 1,1 sn. >>>1,5 sn.

Kör edici bombanın hazırlanma süresi azaldı: 0,7 sn. >>>0,5 sn.

Ateşten Duvar (C)

Phoenix artık duvarını bükmeyi bırakırsa silahını daha erken kuşanacak.

Yakardöner (X)

Phoenix artık işaretlenen konumda dolu canla ve yeteneği kullandığı esnadaki zırh miktarıyla hayata dönecek.

Yoru

Yoru'nun ulti kullanımının oyuncuları daha rahat bir şekilde ödüllendirecek olması umuduyla bazı ultinin bazı rakamları değiştirildi.

Boyutlararası Geçiş (X)

Ulti süresi arttı: 10 sn. >>>12 sn.

Yeteneği bırakma süresi azaldı: 1,2 sn. >>>0,8 sn.

KAY/O

Yamada en göze çarpıcı değişiklikleri alan ajan KAY/O oldu. Rakamlarda büyük oynanmalar yok, ancak yeteneklerinin bazılarının çalışma prensibinde değişiklikler yapıldı. Ultisine gelen değişiklik ise KAY/O etrafında yapılabilecek yepyeni oyun stratejileri sunuyor.

PARÇA/Tesirli (C)

Alan çapı 10 metreden 8 metreye azaltıldı

PARÇA/Tesirli artık görüş alanında olmasa da hasar verebilecek.

İPTAL/Komut (X)

Düştüğünde takım arkadaşları KAY/O'nun tekrar kalkma sesinin tamamını duyacak, ancak rakip takım bu sesin sadece ilk kısmını duyabilecek.

Oynanış Sistemleri

Kuzey Amerika için başlayacak olan yeni ikincil hesap tespit etme özelliği (11 Temmuz 2022 itibariyle Kuzey Amerika'da, gelecekte de diğer sunucularda denenecek).

Başka bir oyuncunun yanında veya arkasında yürürken yaşanan çarpışma davranışı geliştirildi.

Oyun Modları

Spike'a Hücum modundaki İkiz Avcılar artık yok edilebilir duvarlara hasar verecek.

Hatalar

Performans

Saf Girdi Süresi ayarı açıkken sohbet penceresinde veya arkadaş listesinde kaydırma yaptığınızda direkt olarak en yukarı veya en aşağıya gitmesine sebep olan hata giderildi.

Yoru

Boyutlararası Geçiş yeteneğinin kullanımı sırasında dokunulmazlık durumunun istenilenden daha geç devreye girmesine sebep olan hata giderildi.

Sova

Sova'nın Şok Oku'nun düşman tuzaklarına ve diğer oyun nesnelerine (oyuncular hariç) hasar vermemesine sebep olan hata giderildi.

Fade

Fade'in Musallat yeteneğinin bazen ince duvarların arkasındaki düşmanları ortaya çıkarmasına sebep olan hata giderildi.

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