Valheim'ın yeni güncellemesi Vikingleri ölüler diyarı Ashland'e götürüyor

Iron Gate AB'nin geliştirip Coffee Stain'in yayıncılığını yaptığı açık dünya hayatta kalma inşa oyunu Valheim'ın yeni yayınlanan güncellemesi ile Vikingler, ölüler diyarına gidiyor.

Geliştirici ekip Iron Gate Studio, geliştirilmekte olan bir sonraki büyük biyomu duyurdu ve oyuncular ölüler ülkesi Ashlands'i keşfetmek için yeni bir maceraya atılacak.

VALHEIM'A ASHLAND BİYOMU EKLENECEK

Valheim'ın internet sitesinde yayınlanan bir gönderide Iron Gate, Ashlands'in oluşturulmasıyla daha şeffaf olmayı planladığını açıkladı. Geliştirici, oyuncuların haritanın en güneyinde büyük bir arazi parçası olacağını ve bu biyomda karşılaşacakları canavarların konsept tasarımlarını paylaştı.

Ashland biyomunda The Charred ve Morgen adlı iki yeni canavar eklenecek oyuna. Ölüler ülkesinin yanı sıra oldukça volkanik bir doğaya sahip olacak Ashland'in ne zaman oyuna ekleneceği bilinmiyor.

Çalışmalar arasında kıyafet odaklı Hildir's Quest adlı bir güncelleme de bulunuyor. Hildir, Vikinglere tarzlarında yardımcı olacak bir karakter gibi görünüyor. Ayrıca, daha fazla kıyafet olmayacak, aynı zamanda Iron Gate de saçları yeniden şekillendirmenin bir yolunu hazırlıyor.