V Rising'in satış rakamları açıklandı! Bir hafta dolmadan rekor kırdı - Haberler

V Rising Game'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Resmi olarak 500.000 Vampir Vardoran'a ayakbastı! Bu yolculukta bize katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz!" sözlerine yer vererek oyunun şimdiden yarım milyon satışa ulaştığını açıkladı.

Steam'de 32 TL'ye satılan, arkadaşlarınızla beraber oynayabildiğiniz hayatta kalma vampir oyunu V Rising'in üç günlük satış rakamları geliştirici ekibi mutlu etti. V Rising, Steam'de maksimum anlık olarak 150 bin kullanıcıya ulaştı. Steam'de oyuncuların yüzde 85'i ise oyuna oldukça olumlu incelemelerde bulundu.

V RISING KONUSU

Yüzyıllarca süren uykunun ardından zayıflamış bir vampir olarak uyanın. Hayatta kalmak için kavurucu güneşten saklanırken gücünü yeniden kazanmak için kan için avla. Vampir imparatorluğunuzu yükseltmek için kalenizi yeniden inşa edin ve insanları sadık hizmetkârlarınıza dönüştürün. Çevrimiçi müttefikler veya düşmanlar yapın ya da yerel olarak tek başınıza oynayın, kutsal askerleri savuşturun ve bir çatışma dünyasında savaş açın.

Gotik Bir Açık Dünya

Efsanevi dehşet ve tehlikelerle dolu geniş bir dünyayı keşfedin. Yemyeşil ormanlarda, açık kırsal alanlarda ve karanlık mağaralarda seyahat ederek değerli kaynakları keşfedin, yol boyunca hem arkadaşlarınızla hem de düşmanlarınızla tanışın. Vampir yoldaşlarla dünyayı dolaşın ya da köyleri yağmalamak, haydutlara baskın yapmak ve doğaüstü hayvanların alanlarına dalmak için tek başınıza avlanın.

Işıktan kork - Geceyi yönet

Gündüzleri gölgelere yapışın, yoksa yanan güneş ışığı sizi küle çevirir. Geceyi dolaşın ve karanlıkta kurbanlarınızı avlayın. Bir vampir olarak, stratejilerinizi gündüz ve gece boyunca planlarken kana olan susuzluğunuzu gidermelisiniz.

Kalenizi yükseltin

Kaynakları toplayın ve karanlık güçler kazanmak için eski teknikleri keşfedin. Yeni edindiğiniz bilgileri, ganimetlerinizi saklayabileceğiniz ve karanlık ordunuzu büyütebileceğiniz bir kale inşa etmek için kullanın. Etki alanınızı kişiselleştirin, vampir tarzınızı sergileyin ve hizmetçiler ve arkadaşlar için tabutlar yaptığınızdan emin olun. Hazine istifçiliğinizi vampir rakiplerinden korumak için kalenizi güçlendirin.

Rekabet Edin veya İşbirliği Yapın

Yalnız seyahat edin veya arkadaşlarınızla dünyayı keşfedin. Diğer vampirlerle yan yana savaşmak, Vardoran'ın en büyük tehditlerini fethetme savaşında size avantaj sağlayacaktır. Diğer oyuncuların kalelerine baskın yapın veya kan, güç ve ihanet oyununda diplomatı oynayın. Rekabet edin veya işbirliği yapın - seçim sizin.

Vampirinizde ustalaşın

Ölümcül silahlardan ve kutsal olmayan yeteneklerden oluşan bir cephaneliği öğrenin ve ustalaşın. V Rising'de, hassas WASD kontrolleri ve imleç tabanlı nişan alma kullanarak beceri atışlarını hedefliyor ve mermileri atlatıyorsunuz - hareket etmek için tıklama yok. Güçlü düşmanları yenerek kazanılan çeşitli büyülerle silahları birleştirerek vampirinizi oyun tarzınıza uyacak şekilde uyarlayın. Yeteneklerinizde ustalaşın ve kötü güçlerinizi açığa çıkarın.