Uzun zamandır beklenen Among Us VR nihayet çıktı
Gamegar Haberleri
Schell Games'in geliştiriciliğini yapıp Innersloth'un hem geliştirme hem de yayıncılığını üstlendiği parti oyunu Among Us VR nihayet Steam, Meta Quest ve Meta Rift için çıkış yaptı.
Kasım 2018'de lansman yapan parti oyunu Among Us, bir dönemin en çok oynanan oyunları arasında yer aldı ve geçtiğimiz aylarda da Among Us VR'ın duyurusu yapıldı. Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından Among Us VR çıkış yaptı.
AMONG US VR ÇIKIŞ YAPTI
Innersloth'un YouTube hesabından yaptığı lansman fragmanı ile Among Us VR'ın Steam, Meta Quest ve Meta Rift için çıkış yaptığı bildirildi.
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AMONG US VR
Aramızda VR, ekip çalışması ve ihanetin bir parti oyunudur. Mürettebatınızı ve başlığınızı alın ve 4 - 10 oyuncu için bu çok oyunculu oyunun VR versiyonuna başlayın. Bir veya daha fazla Sahtekar gemideki herkesi öldürmeden önce görevleri tamamlamak için bu sanal uzay gemisinde birlikte çalışın. Özel olarak VR için tasarlandı, orijinal oyunla aynı oyunun tadını çıkaracaksınız, ancak şimdi her şeyin (evet, her şey!) yakından ve kişisel olduğu son derece sürükleyici bir ortamda.
VR'A ÖZEL ÖNE ÇIKANLAR
- Oynanış : Görevler, sabotajlar, acil durum toplantıları ve havalandırma gibi bildiğiniz ve sevdiğiniz çekirdek Aramızdaki oyun deneyimini yaşayın, ancak şimdi VR'de
- Oyun İçi Sesli Sohbet : Sesli sohbeti (yakınlık sohbetine sahip) kullanarak iletişim kurun veya hızlı metin sohbetini kullanın
- Mini oyunlar : Eski favorileri ve VR için yeni oyunları da oynayın
- Özelleştirme : Karakterinizin rengini ve şapkasını seçin
- Konfor ve Güvenlik : Mümkün olan en iyi deneyim için ayarlarınızı yapın
- VR'de Çapraz Platform : Diğer VR platformlarında ve kulaklıklarda bile diğer VR kullanıcılarıyla oynayın
- Hareket : Tek veya iki elle hareket seçeneklerini seçin
Bu oyunda, Mürettebat Arkadaşı veya Sahtekar olarak oynayacaksınız.
- Mürettebat Görevi : Tüm görevleri tamamlayın veya Sahtekar'ı bulun. Her zaman köşede gizlenen biri olduğu için gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun.
- Sahtekarlık Görevi : Mürettebat Arkadaşlarını öldür ve sabote et! Olabildiğince sinsi ol ve yalan söyle, yalan söyle, yalan söyle.