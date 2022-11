Uzun zamandır beklenen Among Us VR nihayet çıktı

Schell Games'in geliştiriciliğini yapıp Innersloth'un hem geliştirme hem de yayıncılığını üstlendiği parti oyunu Among Us VR nihayet Steam, Meta Quest ve Meta Rift için çıkış yaptı.

Kasım 2018'de lansman yapan parti oyunu Among Us, bir dönemin en çok oynanan oyunları arasında yer aldı ve geçtiğimiz aylarda da Among Us VR'ın duyurusu yapıldı. Uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından Among Us VR çıkış yaptı.

AMONG US VR ÇIKIŞ YAPTI

Innersloth'un YouTube hesabından yaptığı lansman fragmanı ile Among Us VR'ın Steam, Meta Quest ve Meta Rift için çıkış yaptığı bildirildi.