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Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak?

Gamegar Haberleri

Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak?

Naughty Dog'un geliştirip PlayStation PC'nin yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu Uncharted 4: Hırsızın sonu ve Uncharted: Kayıp Miras'ı içeren Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu'nun ne zaman ve saat kaçta çıkış yapacağı araştırılıyor. Peki Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak? Detayları haberimizde…

Ödüllü oyun geliştiricisi Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras olmak üzere, dünya çapında beğenilen iki tek oyunculu macerayı içeriyor. Bol bol kahkaha, dram, yüksek adrenalinli çatışma sekansları ve keşfin heyecanıyla her bir hikâye, elden geçirilerek daha sürükleyici hâle getirildi. Peki, Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar…

UNCHARTED PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uncharted PC, 19 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de PC kullanıcılarının erişimine açılacak

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UNCHARTED PC KAÇ TL?

Uncharted PC, Steam ve Epic Games Store'da 499,00 TL ile satışa sunulmaktadır.

Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games Ne zaman Steam Gamegar Haberler

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