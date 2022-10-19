Naughty Dog'un geliştirip PlayStation PC'nin yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu Uncharted 4: Hırsızın sonu ve Uncharted: Kayıp Miras'ı içeren Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu'nun ne zaman ve saat kaçta çıkış yapacağı araştırılıyor. Peki Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak? Detayları haberimizde…

Ödüllü oyun geliştiricisi Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve Uncharted: Kayıp Miras olmak üzere, dünya çapında beğenilen iki tek oyunculu macerayı içeriyor. Bol bol kahkaha, dram, yüksek adrenalinli çatışma sekansları ve keşfin heyecanıyla her bir hikâye, elden geçirilerek daha sürükleyici hâle getirildi. Peki, Uncharted PC ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar…

UNCHARTED PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uncharted PC, 19 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de PC kullanıcılarının erişimine açılacak

UNCHARTED PC KAÇ TL?

Uncharted PC, Steam ve Epic Games Store'da 499,00 TL ile satışa sunulmaktadır.