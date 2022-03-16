Ubisoft, Rainbow Six Siege'deki Rus operatörlerine yaptırım uyguladı

Ubisoft, Rus özel kuvvet operatörleri için temsil eden veya daha önce hizmet veren beş adet Rainbow Six Siege Spetsnaz operatörünün biyografilerini resmi Siege internet sitesinden sessizce kaldırdı. Sebebinin ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle alakalı olduğu bildiriliyor.

SPETSNAZ OPERATÖRLERİNİN BİYOGRAFİLERİ KALDIRILDI

Ubisoft, Ukrayna'daki işgal konusundaki tutumu hakkında oldukça ses getirdi. Bu ayın başlarında Ubisoft, Rainbow Six Siege ve diğer oyunlarının Rusya'daki satışlarını durdurdu. Ayrıca, savaşın yıktığı ülkedeki ihtiyaç sahibi Ukraynalı ailelere bağışta bulunduklarını ve ekip üyelerine destek sağladıklarını duyurdular.

Raporlara göre, biyografilerinin hiçbiri Ukrayna'daki işgal ile bağlantılı olabilecek açık bir referans içermemekle birlikte, Spetsnaz – Rus özel kuvvetleri – işgalde önemli bir rol oynadı. Tam kapsamlı işgalden önce, Spetsnaz askerleri, bir rejim değişikliğinin ilk aşaması olarak Ukrayna devlet başkanına suikast girişiminde bulunmak için Ukrayna'ya girmişti.

Rainbow Six Siege'de bulunan Rus özel askerleri olan Spetsnaz operatörleri Glaz, Fuze, Finka, Kapkan ve Tachanka'nın biyografileri oyundan kaldırıldı.