Ubisoft+ oyunları Xbox'a geliyor
Gamegar Haberleri
Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un abonelik sistemi Ubisoft+, yakında Xbox kütüphanesine dahil olacak. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs ve daha birçok Ubisoft oyunu Xbox'a gelecek.
Yabancı basında yer alan bilgilere göre Microsoft Store'da yer alan bazı oyunlar için "Ubisoft+ üyeliğinizle birlikte" etiketlerinin eklenmeye başladığına dair bilgiler sızdırıldı. Böylece Ubisoft'un abonelik hizmeti dahilindeki 50'ye yakın oyun, Xbox'a eklenecek.
UBISOFT+, XBOX'A GELİYOR
Bir süredir Ubisoft'un Ubisoft+ abonelik hizmetini Xbox'a getirmeyi planladığına dair iddialar vardı ve şirket, bu planlarının gelecekte hayata geçebileceğine dair açıklamalarda bulundu.
Şu anda PC'de mevcut olan Ubisoft+, Far Cry 6 ve Riders Republic gibi piyasaya sürülen yeni oyunlar da dahil olmak üzere aylık tek bir ücret karşılığından birçok Ubisoft oyununa erişim sağlıyor.
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Ubisoft+ abonelik hizmetinin Türkiye satış fiyatı henüz belli değil, ancak PC'deki standart maliyeti ayda 14,99 dolardır.
Ubisoft'un yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verildi:
"Başlangıçta PC için başlatılan hizmet, lansman gününde mevcut olan oyunlar ve DLC'ler ve kozmetikler, güçlendiriciler, oyun içi öğeler ve daha fazlası dahil olmak üzere aylık ödüllerle 100'den fazla Ubisoft oyununa tek bir aylık maliyetle erişim sağlıyor."
"Nihayetinde, Xbox sahiplerine Ubisoft + abonelik hizmetini sunacağız, böylece konsollarında yeni sürümler de dahil olmak üzere Ubisoft + oyun kütüphanemizin tüm kapsamının tadını çıkarabilecekler."
UBISOFT+ OYUNLARI
- Assassin's Creed III Remastered
- Assassin's Creed IV Black Flag
- Assassin's Creed Chronicles China
- Assassin's Creed Chronicles India
- Assassin's Creed Chronicles Russia
- Assassin's Creed Freedom Cry
- Assassin's Creed Odyssey
- Assassin's Creed Origins
- Assassin's Creed Rogue Remastered
- Assassin's Creed Syndicate
- Assassin's Creed The Ezio Collection
- Assassin's Creed Unity
- Assassin's Creed Valhalla
- Child of Light
- Eagle Flight
- Far Cry 3 Blood Dragon
- Far Cry 3 Classic Edition
- Far Cry 4
- For Honor
- Ghost Recon Wildlands
- Legendary Fishing
- Monopoly Madness
- Monopoly Plus
- Rabbids Invasion
- Rayman Legends
- Risk Urban Assault
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition
- South Park: The Fractured but Whole
- South Park: The Stick of Truth
- Space Junkies
- Star Trek: Bridge Crew
- Starlink: Battle for Atlas
- STEEP
- The Crew
- The Crew 2
- The Division
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon
- Trials Rising
- UNO
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs
- Watch Dogs 2
- Werewolves Within
- Wheel of Fortune (US, Canada, UK, Ireland, Australia, and New Zealand only)
- Zombi