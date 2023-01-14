Ubisoft+ oyunları Xbox'a geliyor

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un abonelik sistemi Ubisoft+, yakında Xbox kütüphanesine dahil olacak. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs ve daha birçok Ubisoft oyunu Xbox'a gelecek.

Yabancı basında yer alan bilgilere göre Microsoft Store'da yer alan bazı oyunlar için "Ubisoft+ üyeliğinizle birlikte" etiketlerinin eklenmeye başladığına dair bilgiler sızdırıldı. Böylece Ubisoft'un abonelik hizmeti dahilindeki 50'ye yakın oyun, Xbox'a eklenecek.

UBISOFT+, XBOX'A GELİYOR

Bir süredir Ubisoft'un Ubisoft+ abonelik hizmetini Xbox'a getirmeyi planladığına dair iddialar vardı ve şirket, bu planlarının gelecekte hayata geçebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Şu anda PC'de mevcut olan Ubisoft+, Far Cry 6 ve Riders Republic gibi piyasaya sürülen yeni oyunlar da dahil olmak üzere aylık tek bir ücret karşılığından birçok Ubisoft oyununa erişim sağlıyor.

Ubisoft+ abonelik hizmetinin Türkiye satış fiyatı henüz belli değil, ancak PC'deki standart maliyeti ayda 14,99 dolardır.

Ubisoft'un yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

"Başlangıçta PC için başlatılan hizmet, lansman gününde mevcut olan oyunlar ve DLC'ler ve kozmetikler, güçlendiriciler, oyun içi öğeler ve daha fazlası dahil olmak üzere aylık ödüllerle 100'den fazla Ubisoft oyununa tek bir aylık maliyetle erişim sağlıyor."

"Nihayetinde, Xbox sahiplerine Ubisoft + abonelik hizmetini sunacağız, böylece konsollarında yeni sürümler de dahil olmak üzere Ubisoft + oyun kütüphanemizin tüm kapsamının tadını çıkarabilecekler."

UBISOFT+ OYUNLARI