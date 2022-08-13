Two Point Studios'un geliştiriciliğini yapıp SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği şehir kurma ve simülasyon oyunu Two Point Campus'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Two Point Campus sistem gereksinimleri neler? Two Point Campus kaç GB? Detayları haberimizde…

Two Point Hospital'in yapımcılarından gelen ve hayalinizdeki üniversiteyi inşa edebileceğiniz Two Point Campus'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Two Point Campus sistem gereksinimleri neler? Two Point Campus kaç GB? İşte detaylar…

TWO POINT CAMPUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Two Point Campus'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 1030 veya AMD RX550 ekran kartı gerektirmektedir.

TWO POINT CAMPUS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMERLİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GT 1030 veya AMD RX550

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

TWO POINT CAMPUS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060 veya AMD RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

TWO POINT CAMPUS KAÇ GB?

Two Point Campus'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.