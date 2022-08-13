Two Point Campus sistem gereksinimleri neler? Two Point Campus kaç GB?
Two Point Studios'un geliştiriciliğini yapıp SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği şehir kurma ve simülasyon oyunu Two Point Campus'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Two Point Campus sistem gereksinimleri neler? Two Point Campus kaç GB? Detayları haberimizde…
Two Point Hospital'in yapımcılarından gelen ve hayalinizdeki üniversiteyi inşa edebileceğiniz Two Point Campus'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Two Point Campus sistem gereksinimleri neler? Two Point Campus kaç GB? İşte detaylar…
Two Point Campus'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 1030 veya AMD RX550 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GT 1030 veya AMD RX550
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1060 veya AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Two Point Campus'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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