Türk ajanının yaptığı bozkurt işareti, Ermeni olayları nedeniyle oyundan kaldırıldı

Counter Strike'a rakip olarak geçtiğimiz sene piyasaya sürülen oyun Valorant'a geçtiğimiz aylarda Türk ajanının ekleneceği duyuruldu. Kelle avcısı olarak tanıtılan Türk ajanının yaptığı bozkurt işareti oyundan kaldırıldı.

BOZKURT İŞARETİ OYUNDAN KALDIRILDI

Valorant'a eklenen Türk ajanının 24 Nisan Ermeni olaylarını anma günü ile aynı anda tanıtılmasına ve ajanın eliyle yaptığı bozkurt işaretine Ermeni oyunculardan tepki geldi. Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine ajanın eliyle yaptığı bozkurt işareti oyundan kaldırıldı.

TARTIŞMALAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yapılan tartışmalarda bir kısım kasten yapılmadığı düşünülürken diğer taraftan ise bunun bilerek yapıldığını ve geliştirici ekip Riot Games'in siyasi bir tavır takındığını belirtti. Ajanın o tarihte tanıtılmasının gerçek sebebinin ise İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Valorant Masters turnuvasının final maçı oynanmasıdır.

"TÜRK AJANI, SENİ AVLAMAK İÇİN BURADA"

24 Nisan tarihinde Valorant'ın sosyal medya hesabından Türk ajanının tanıtım videosu paylaşıldı ve açıklamasına, "VALORANT'ın yeni Türk Ajanı Fade, seni avlamak için burada. Devam et, saklanmaya çalış." sözlerine yer vermesi üzerine Ermeni oyuncular tarafından "mesajın altında bir anlam mı yatıyor?" düşünceleri yer aldı.