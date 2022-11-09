The Witcher – Lost Ark İş Birliği Oyuna Geralt'ı Ekleyecek

The Witcher ve Lost Ark iş birliği doğrultusunda ünlü canavar avcısı Geralt of Rivia Lost Ark'ın fantastik Arkesia topraklarına ayak basacak.

Geralt of Rivia, oyun dünyasının en popüler ve sevilen karakterleri arasında yer alıyor. Önce kitaplarla, sonra oyunlarla ve hatta dizisiyle bile kitlelere ulaşmayı başaran ünlü canavar avcısını duymayan yok diyebiliriz. Ak saçları, sarı gözleri ve taşıdığı gümüş kılıcıyla görenin bir daha unutamadığı Rivyalı Witcher, Lost Ark ile bu kez fantastik Arkesia diyarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Lost Ark resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde The Witcher ile gerçekleştirecekleri iş birliğinden bahsetti.

Bu iş birliği ile beraber Lost Ark'a Witcher temalı yeni içeriklerin eklenmesi bekleniyor. Bunlardan en göze çarpanı ise Witcher konseptine sahip bir ada oldu. Oyunun Reddit forumunda yer alan söylentiler oyuncuların bu adayı ziyaret edebileceği ve The Witcher karakterlerini görebileceğini işaret ediyor.

Lost Ark'ın Reddit sayfasında da oyuncular oyundan görüntüler paylaşarak gerçekleşecek olan etkinliği kutladı. Paylaşılanların arasından ikonik kurt madalyonu şeklindeki bir dağ ve Ciri göze çarpıyor. Paylaşılan fotoğraflarda sırtı dönük bir Geralt ve onu izleyen bir savaşçının görseli de yer alıyor.

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Gerçekleşecek etkinlikle ilgili Smilegate ve The Witcher tarafından detaylar gelmedi. Bu bağlamda Lost Ark ve The Witcher iş birliğinin oyuna net olarak nasıl içerikler ekleneceği bilinmiyor.

Oyuncular ise bu etkinlikle beraber bazı yeni görevlerin ve ekipmanların oyuna ekleneceğini düşünüyor. Twitter'da yapılan paylaşımda iki oyunu bir araya getiren etkinliğin 2023'ün başlarında oyuna ekleneceği duyuruldu.

Ünlü canavar avcısı daha önce başka oyunlarda boy gösterdi. Rivyalı Geralt daha Monster Hunter: World ve Soul Calibur 6 oyunlarında benzer iş birlikleri doğrultusunda yer aldı. Son olarak Geralt ve Yennefer of Vengerberg mobil rol yapma oyunu AFK Arena'da boy gösterdi.