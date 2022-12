The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil inceleme puanları belli oldu

Polonyalı video oyun şirketi CD Projekt Red'in sevilen açık dünya aksiyon macera oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın 2015'teki lansmanından 7 yıl sonra yeni nesil (Next-Gen) güncellemesi aldı ve inceleme puanları belli oldu.

Lansmanına bir gün kala The Witcher 3 : Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesinin inceleme puanları yayınlandı. İşte The Witcher 3 Next-Gen inceleme puanları:

THE WITCHER 3 YENİ NESİL GÜNCELLEMESİ

The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi ile iyileştirilmiş grafikler, performans modu ve Netflix'in The Witcher dizisinden ilham alınan yeni içerikler ile beraber 14 Aralık'ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S'te The Witcher 3: Wild Hunt sahiplerine ücretsiz olarak verilecek.

THE WITCHER 3 NEXT GEN İNCELEME PUANLARI