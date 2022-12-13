Üye Girişi
Haberi Paylaş

The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil inceleme puanları belli oldu

Gamegar Haberleri

The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil inceleme puanları belli oldu

Polonyalı video oyun şirketi CD Projekt Red'in sevilen açık dünya aksiyon macera oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın 2015'teki lansmanından 7 yıl sonra yeni nesil (Next-Gen) güncellemesi aldı ve inceleme puanları belli oldu.

Lansmanına bir gün kala The Witcher 3 : Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesinin inceleme puanları yayınlandı. İşte The Witcher 3 Next-Gen inceleme puanları:

THE WITCHER 3 YENİ NESİL GÜNCELLEMESİ

The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi ile iyileştirilmiş grafikler, performans modu ve Netflix'in The Witcher dizisinden ilham alınan yeni içerikler ile beraber 14 Aralık'ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S'te The Witcher 3: Wild Hunt sahiplerine ücretsiz olarak verilecek.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil güncellemesinin inceleme puanları açıklandı

THE WITCHER 3 NEXT GEN İNCELEME PUANLARI

  • Gameblog - 10/10
  • God is a Geek - 10/10
  • PSX Brasil - 100/100
  • Screen Rant - 5/5
  • VGC - 5/5
  • Xbox Era - 9.5/10
  • PSU -9/10
  • Push Square -9/10
  • Metacritic - 97/100

The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil güncellemesinin inceleme puanları açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Witcher 3 Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title