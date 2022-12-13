The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil inceleme puanları belli oldu
Gamegar Haberleri
Polonyalı video oyun şirketi CD Projekt Red'in sevilen açık dünya aksiyon macera oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'ın 2015'teki lansmanından 7 yıl sonra yeni nesil (Next-Gen) güncellemesi aldı ve inceleme puanları belli oldu.
Lansmanına bir gün kala The Witcher 3 : Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesinin inceleme puanları yayınlandı. İşte The Witcher 3 Next-Gen inceleme puanları:
THE WITCHER 3 YENİ NESİL GÜNCELLEMESİ
The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil güncellemesi ile iyileştirilmiş grafikler, performans modu ve Netflix'in The Witcher dizisinden ilham alınan yeni içerikler ile beraber 14 Aralık'ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S'te The Witcher 3: Wild Hunt sahiplerine ücretsiz olarak verilecek.
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THE WITCHER 3 NEXT GEN İNCELEME PUANLARI
- Gameblog - 10/10
- God is a Geek - 10/10
- PSX Brasil - 100/100
- Screen Rant - 5/5
- VGC - 5/5
- Xbox Era - 9.5/10
- PSU -9/10
- Push Square -9/10
- Metacritic - 97/100